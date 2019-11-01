Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали первыми в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. Они набрали 76,59 балла. Второе место также заняли россияне — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,77). Третьими стали американцы Эвен Денни и Брэндон Фрейзер (68,65).

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Пары

Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 76,59

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,77

3. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 68,65

4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 66,12

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,62

6. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 59,13

7. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 57,90

8. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 57,30