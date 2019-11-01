Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу в Гренобле, Мишина и Галлямов — вторые
Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали первыми в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. Они набрали 76,59 балла. Второе место также заняли россияне — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,77). Третьими стали американцы Эвен Денни и Брэндон Фрейзер (68,65).
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Пары
Короткая программа
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 76,59
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,77
3. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 68,65
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 66,12
5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,62
6. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 59,13
7. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 57,90
8. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 57,30