Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе «Гран-при» в России
Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали лучший результат в короткой программе на этапе «Гран-при» в Сочи. Они получили за прокат 73,91 балла.
Второе и третье место также заняли спортсмены из России — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64), Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (69,39).
Фигурное катание
Сочи (Россия)
«Гран-при»
Rostelecom Cup
Пары
Короткая программа
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 73,91
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,64
3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) — 69,39
4. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 64,97
5. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 63,99
6. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 59,92
7. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 58,95
8. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 58,53
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