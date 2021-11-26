Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе «Гран-при» в России

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали лучший результат в короткой программе на этапе «Гран-при» в Сочи. Они получили за прокат 73,91 балла.

Второе и третье место также заняли спортсмены из России — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64), Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (69,39).

Фигурное катание

Сочи (Россия)

«Гран-при»

Rostelecom Cup

Пары

Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 73,91

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,64

3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) — 69,39

4. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 64,97

5. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 63,99

6. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 59,92

7. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 58,95

8. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 58,53