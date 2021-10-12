Павлюченко и Ходыкин снялись с произвольной программы на Кубке России

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин снялись с произвольной программы на Кубке страны в Йошкар-Оле. Информации о причинах пока нет.

Павлюченко и Ходыкин были лидерами после короткой программы. Они набрали 73,21 балла.

На втором месте были Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (66,38). На третьей позиции находились Алина Пепелева и Роман Плешков (66,12).