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Павлюченко и Ходыкин снялись с произвольной программы на Кубке России

12 октября, 19:59
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Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин снялись с произвольной программы на Кубке страны в Йошкар-Оле. Информации о причинах пока нет.

Павлюченко и Ходыкин были лидерами после короткой программы. Они набрали 73,21 балла.

На втором месте были Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (66,38). На третьей позиции находились Алина Пепелева и Роман Плешков (66,12).

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Евгений Петров все материалы автора
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