Павлюченко/Ходыкин лидируют на Кубке России в Йошкар-Оле
12 октября, 19:37
После короткой программы в соревнованиях пар на Кубке России по фигурному катанию в Йошкар-Оле лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они набрали 73,21 балла.
На втором месте Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (66,38). На третьем месте Алина Пепелева и Роман Плешков (66,12).
Кубок России
Йошкар-Ола
Парное катание
Короткая программа
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 73,21
2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов 66,38
3. Алина Пепелева/Роман Плешков 66,12
4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов 65,49
5.Полина Попова/Илья Красников 52,29
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