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Павлюченко/Ходыкин лидируют на Кубке России в Йошкар-Оле

12 октября, 19:37
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После короткой программы в соревнованиях пар на Кубке России по фигурному катанию в Йошкар-Оле лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они набрали 73,21 балла.

На втором месте Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (66,38). На третьем месте Алина Пепелева и Роман Плешков (66,12).

Кубок России

Йошкар-Ола

Парное катание

Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 73,21

2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов 66,38

3. Алина Пепелева/Роман Плешков 66,12

4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов 65,49

5.Полина Попова/Илья Красников 52,29

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Евгений Петров все материалы автора
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