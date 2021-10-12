Павлюченко/Ходыкин лидируют на Кубке России в Йошкар-Оле

После короткой программы в соревнованиях пар на Кубке России по фигурному катанию в Йошкар-Оле лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они набрали 73,21 балла.

На втором месте Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (66,38). На третьем месте Алина Пепелева и Роман Плешков (66,12).

Кубок России

Йошкар-Ола

Парное катание

Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 73,21

2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов 66,38

3. Алина Пепелева/Роман Плешков 66,12

4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов 65,49

5.Полина Попова/Илья Красников 52,29