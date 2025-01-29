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Сегодня, 17:07

Павлова и Святченко занимают третье место на ЧЕ после короткой программы

Камила Абдурахманова
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Фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко, представляющие Венгрию, занимают третье место на чемпионате Европы по фигурному катанию после короткой программы (65,88).

Первую строчку занимает немецкая пара Минерва Хазе — Никита Володин (71,59), на втором месте Сара Конти и Никколо Мачии (68,52), которые представляют Италию.

Весной 2022 года фигуристы встали в спортивную пару и в первый же сезон отобрались на чемпионаты Европы и мира, заняв там пятое и седьмое места.

Фигурное катание
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