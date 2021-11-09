Павленина и Алексанян победили в танцах на льду на Кубке России в Казани

На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования по танцам на льду.

Победу одержали Влада Павленина и Александр Алексанян. По сумме ритм-танца и произвольного танца их результат — 152,40 балла.

Вторыми стали Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев (121,30), третьими — Екатерина Храбрых и Мирон Суслов (115,55). На четвертом месте Ольга Воронина и Алексей Иванов (115,45).

Казань

Кубок России

Танцы на льду

Итоговый результат

1. Влада Павленина/Александр Алексанян — 152,40 балла

2. Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев — 121,30

3. Екатерина Храбрых/Мирон Суслов — 115,55

4. Ольга Воронина/Алексей Иванов — 115,45