Павленина и Алексанян победили в танцах на льду на Кубке России в Казани
21:05
На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования по танцам на льду.
Победу одержали Влада Павленина и Александр Алексанян. По сумме ритм-танца и произвольного танца их результат — 152,40 балла.
Вторыми стали Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев (121,30), третьими — Екатерина Храбрых и Мирон Суслов (115,55). На четвертом месте Ольга Воронина и Алексей Иванов (115,45).
Казань
Кубок России
Танцы на льду
Итоговый результат
1. Влада Павленина/Александр Алексанян — 152,40 балла
2. Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев — 121,30
3. Екатерина Храбрых/Мирон Суслов — 115,55
4. Ольга Воронина/Алексей Иванов — 115,45
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