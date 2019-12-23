Министр спорта России Павел Колобков во время совместного эфира «СЭ» и IZ.RU прокомментировал решение о приостановки карьеры олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

— Загитова — выдающаяся спортсменка. В своей спортивной карьере она выиграла вообще все: Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Ее имя останется в истории. Уверен, что она не расстанется с фигурным катанием насовсем — будет выступать в шоу, участвовать различных мероприятиях. Конечно, мне хотелось бы видеть ее на больших соревнованиях, но в спорте всегда наступает такой момент, что спортсмен уходит. Если Алина приняла такое решение, мы должны уважать его.

Полную текстовую версию разговора с Павлом Колобковым об итогах нынешнего спортивного года читайте на сайте «СЭ» во вторник, 24 декабря.