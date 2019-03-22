Павел Колобков: "Медведева показала фантастическое катание: уверенное, безупречное"

Министр спорта РФ Павел Колобков оценил выступление российских девушек на чемпионате мира по фигурному катанию. По его словам, он очень рад. Золото завоевала россиянка Алина Загитова, серебро - представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, бронзу - еще одна россиянка Евгения Медведева.

- Сегодня все наши девушки показали великолепные прокаты! Искренне поздравляю Алину Загитову, - отметил Колобков. - Она справедливо завоевала свой первый в карьере титул чемпионки мира с преимуществом более 10 баллов от ближайшей конкурентки.

Рад за Женю Медведеву, которая показала фантастическое катание: уверенное, безупречное.

Софья Самодурова – молодец, собралась после неудачного выступления в короткой программе.

Очень рад успехам наших девушек.