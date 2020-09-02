«Пары Москвиной не уходили с катка». Острое заявление Мозер

Заслуженный тренер России Нина Мозер в интервью «СЭ» прокомментировала подготовку к сезону пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов и их конкурентов, высказав мнение, что подопечные Тамары Москвиной во время карантина продолжали тренировки.

— Насколько я знаю, Для Морозова и Тарасовой рассматриваются две опции. Они сейчас в Америке, но, вероятно, должны все-таки приехать. Говорилось об 11 сентября, но там есть сложности с рейсами, и, возможно, они вернутся даже раньше, 7 сентября. Но я не личный тренер ребят, планы им пишут Марина Зуева и Максим Траньков..

— На этом фоне из Петербурга поступают новости, что пары Тамары Москвиной готовы очень сильно, судя по прокатам.

— Ну слава богу, я за них рада. Они с катка-то и не уходили, чуть ли не единственные в стране. Им бы еще не быть готовыми! В Москве тоже работали несколько катков, но там не было спортсменов. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Нины Мозер — на сайте «СЭ»