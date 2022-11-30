Партнер Косторной рассказал, кто из одиночниц мог бы попробовать себя в парном катании

Фигурист Георгий Куница в разговоре с «СЭ» рассказал, почему российские одиночницы переходят в парное катание. Такой вариант рассматривала Ксения Синицына, сейчас с Куницей катается Алена Косторная, но в рамках шоу, а не соревнований.

— Кто еще из одиночниц мог бы преуспеть в парном катании? Ты пробовался с Ксюшей Синицыной, Лиза Осокина перешла. Кого-то еще ты видишь в нем?

— Вопрос, кто бы не боялся. По параметрам могло бы получиться у Аделии Петросян, Сони Акатьевой. Они подходят, легкие. Не знаю, как у Ани и Камилы вышло бы. Но самое главное — в голове не бояться. Мало бы кто решился из нынешних лидеров, думаю. И сложно, и много нового учить, и непонятное будущее.

— Я вообще не понимаю, зачем эти переходы в пары. Конкуренция меньше?

— Я бы не сказал, что дико меньше. Да, пар у нас меньше, чем одиночниц. При хорошем уровне ты можешь конкурировать за высокие места в России. Пока в парах нет повального исполнения четверных. Кто-то пытается, но правила спорные и не способствуют этому. Основная мотивация — попробовать что-то новое и интересное и продлить карьеру. У женщин, кажется, только Лиза Туктамышева может долго кататься в России. А это шанс подольше побыть на вершине, — ответил Куница.