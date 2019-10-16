Партнер дисквалифицированной за допинг Кошевой расстался с ней сразу после Универсиады

Дмитрий Бушланов, бывший партнер фигуристки Александры Кошевой, дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил, прекратил работу с ней сразу по окончании Универсиады-2019 по спортивным причинам. Пара завоевала там бронзовые медали, что стала их лучшим достижением в карьере.

— «С Кошевой Бушланов расстался буквально на следующий день после Универсиады чисто по спортивным причинам, — цитируют «РИА «Новости» Олега Васильева, тренера Бушланова. — Работа у той пары не шла, она не прогрессировала, он (партнер) обратился к нам (в клуб Москвиной).

С этого сезона Бушланов выступает с новой девочкой (Осиповой). Они только что вернулись из Саранска со второго этапа Кубка России, где заняли третье место.

19-летняя Кошевая дисквалифицирована на два года за применение запрещенного препарата торасемида.