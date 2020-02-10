ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Парница Ефимова покинула группу Москвиной

09:45
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Российская фигуристка Алиса Ефимова, выступавшая в парном катании и расставшаяся со своим партнером Александром Коровиным, перестала тренироваться в группе Тамары Москвиной.

— Пара Ефимова/Коровин распалась, Алиса попрощалась с нами, а Саша катается у нас, но пока без партнерши, — цитируют «РИА Новости» тренера Олега Васильева.

В 2019 году Ефимова и Коровин стали победителями Универсиады в Красноярске. А на последнем чемпионате страны пара заняла девятое место.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200210/1564474177.html

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