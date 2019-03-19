Пара Забияко – Энберт закроет короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Обнародован порядок выступления спортивных пар в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), сообщает официальный сайт ISU.

Первой на лед среди россиян выйдет пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (четвертая разминка, 15-ый стартовый номер).

В заключительной разминке выступят Евгения Тарасова – Владимир Морозов (17-ый номер) и Наталья Забияко – Александр Энберт (19-ый номер), которые закроют короткую программу.

Действующие чемпионы Европы из Франции Ванесса Джеймс – Морган Сипре​ покажут свою программу предпоследними (18-ый номер).

Соревнования спортивных пар начнутся 20 марта в 4.25 (по мск).

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