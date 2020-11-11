Пара Тарасова и Морозов не выступит на «Гран-при России»

Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили свой первый старт в нынешнем сезоне, выступив в произвольной программе на четвертом этапе Кубка России в Казани.

— Трудно сказать, наш ли это максимум на сегодня, но после болезни мы готовились месяц и очень рады, что мы довольно достойно провели этот месяц, — прокомментировал прокат Морозов. — Подготовили к сегодняшнему дню программу в том виде, в котором она была. Были две помарки, но они были ожидаемы — физическая форма еще не в лучшей степени, на концовку немного не хватает энергии. Наш показательный номер под композицию Димаша Кудайбергена, конечно, повлиял на выбор.

— Фактор родных стен очень помогал, я очень спокойно и комфортно себя ощущала, — отметила Тарасова. — Не было стрессовых ситуаций, наоборот — все так добро, все радуются. Все это настолько придает энергию и желание кататься, очень рада, что первые в сезоне соревнования мы провели здесь. В Казани я не выступала лет 8, наверное. Приятно кататься дома. Наши планы теперь — этап Кубка России, на «Гран-при» не выступим. Сейчас прилетаем, не берем выходные и катаем целиковые программы на тренировках. (Дмитрий Кузнецов)