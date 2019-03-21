Пара Степанова – Букин исполнит ритм-танец предпоследней на ЧМ по фигурному катанию

Обнародован порядок выступления танцевальных пар с ритм-танцем на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), сообщает официальный сайт ISU.

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов своим выступлением откроет пятую (предпоследнюю) разминку (18-ый номер).

Другая российская пара – Александра Степанова – Иван Букин​ выступит в заключительной разминке под 26-ым стартовым номером.

Действующие чемпионы мира и Европы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон закроют программу ритм-танца (27-й номер).

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