Заслуженный тренер России Людмила Великова отметила, что в программах спортивной пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский просматривается рука другого заслуженного тренера России и СССР Тамары Москвиной.

— Тамара Николаевна (Москвина) очень хорошо поработала, — цитируют «РИА «Новости» Великову. — Пара очень вымуштрованная. Я не могу сказать, что мне все нравится, но никто и не ставит задачу понравиться всем. Ребята очень хорошо выучены, все программы чистые. Не могу сказать, что они (программы) лично для меня очень интересные, но очень чисто сработано. Видна рука Тамары Николаевны, она очень хорошо тренирует.

Может быть, кому-то они (программы пары), наоборот, очень нравятся. Например, пожилым людям, которые на этом выросли. Я сама пожилой человек, но мне больше нравятся современные вещи. Видите, как в парном катании происходит: хорошо сработанная программа, даже если она, может быть, не очень современная, все равно она выигрышная. Все зависит от работы.

Бойкова и Козловский выиграли два этапа серии «Гран-при» и теперь выступят в Финале серии, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.