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Фигурное катание

16 мая 2025, 17:44

Пара Акоповой и Рахманина будет выступать за Армению на международных турнирах

Алина Савинова

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, перешли в сборную Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию фигурного катания Армении.

Отмечается, что переговоры с Федерацией фигурного катания России длились почти год. В итоге организация одобрила переход пары.

«Мы рады сообщить, что эта сильная пара будет представлять Армению на международной арене. Это историческое событие: впервые в истории армянского фигурного катания нашу страну будет представлять спортивная пара, к тому же одна из самых перспективных», — заявили в Федерации фигурного катания Армении.

Акопова и Рахманин являются победителями и призерами российских и международных турниров. Последние два сезона фигуристы восстанавливались после травм.

Источник: РИА Новости
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Фигурное катание
Карина Акопова/Никита Рахманин
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