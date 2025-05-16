Пара Акоповой и Рахманина будет выступать за Армению на международных турнирах

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, перешли в сборную Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию фигурного катания Армении.

Отмечается, что переговоры с Федерацией фигурного катания России длились почти год. В итоге организация одобрила переход пары.

«Мы рады сообщить, что эта сильная пара будет представлять Армению на международной арене. Это историческое событие: впервые в истории армянского фигурного катания нашу страну будет представлять спортивная пара, к тому же одна из самых перспективных», — заявили в Федерации фигурного катания Армении.

Акопова и Рахманин являются победителями и призерами российских и международных турниров. Последние два сезона фигуристы восстанавливались после травм.