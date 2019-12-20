Пападакис/Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Франции, набрав невероятные 91,85 балла

Четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают первое место после исполнения ритм-танца на чемпионате Франции. За его прокат они получили 91,85 балла, которые им не разу не ставили на международных соревнованиях.

На втором месте после ритм-танца во Франции идет дуэт, который тренируется в России у Анжелики Крыловой — Аделина Галявиева и Луи Таурон.