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Пападакис/Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Франции, набрав невероятные 91,85 балла

23:11
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Четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают первое место после исполнения ритм-танца на чемпионате Франции. За его прокат они получили 91,85 балла, которые им не разу не ставили на международных соревнованиях.

На втором месте после ритм-танца во Франции идет дуэт, который тренируется в России у Анжелики Крыловой — Аделина Галявиева и Луи Таурон.

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