Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место по итогам ритм-танца на «Гран-при Италии» в Турине. Спортсмены набрали 81,47 балла. Первое место заняла пара из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 87,45 балла.

Второе место занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (84,79).

6 ноября пары покажут произвольный танец. Начало — в 19.10 мск. Турнир в Италии завершится 7 ноября.

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Gran Premio d'Italia

Танцы

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 87,45

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 84,79

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,47

4. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 75,60

5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 73,28

6. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 67,31

7. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 63,41

8. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 63,40

9. Хун Чэнь/Чжомин Сунь (Китай) — 62,37

10. Каролина Москени/Франческо Фьоретти (Италия) — 55,79