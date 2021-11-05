Пападакис и Сизерон занимают первое место после ритм-танца на «Гран-при Италии». Степанова и Букин — третьи
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место по итогам ритм-танца на «Гран-при Италии» в Турине. Спортсмены набрали 81,47 балла. Первое место заняла пара из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 87,45 балла.
Второе место занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (84,79).
6 ноября пары покажут произвольный танец. Начало — в 19.10 мск. Турнир в Италии завершится 7 ноября.
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Gran Premio d'Italia
Танцы
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 87,45
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 84,79
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,47
4. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 75,60
5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 73,28
6. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 67,31
7. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 63,41
8. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 63,40
9. Хун Чэнь/Чжомин Сунь (Китай) — 62,37
10. Каролина Москени/Франческо Фьоретти (Италия) — 55,79
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