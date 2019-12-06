Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец в финале «Гран-при», россияне — вне тройки
Французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграл ритм-танец в финале «Гран-при» в Турине. Они набрали за свой прокат 83,83 балла.
Американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью стали вторыми (82,72), их соотечественники Мэдисон Чок/Эван Бэйтс — третьими (81,67).
Россияне Виктория Синицина/Никита Кацалапов стали четвертыми (81,51), Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — пятыми (81,14).
Фигурное катание
Турин (Италия)
Финал «Гран-при»
Танцы
Ритм-танец
Произвольная программа
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 83,83
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 82,72
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 81,67
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 81,51
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,14
6. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 79,53