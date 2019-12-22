Пападакис и Сизерон получили запредельные оценки и установили неофициальный мировой рекорд на чемпионате Франции

В Дюнкерке завершился чемпионат Франции по ледовым видам спорта, в числе которых проходил и национальный чемпионат по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар ожидаемо выиграли Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, однако их результат оказался невероятным даже для турнира под эгидой своей федерации. Французским танцорам не хватило 93 сотых, чтобы пробить отметку 230 баллов, которая привычная скорее турнирам пар или женщин.

С результатом 229,07 Пападакис/Сизерон опередили ближайших конкурентов, экс-россиянку Аделину Галявиеву Луи Торона, на 42 (!) балла. Интересно выглядят протоколы соревнований — за ритмический и произвольный танец судьи решились выставить французским лидерам лишь три «тройки», а компоненты ни разу не были ниже 9,75 — большинство и вовсе составили «десятки».

Разумеется, мировым рекордом показанный результат не считается, так как учитываются лишь международные турниры, проводимые ISU. На данный момент лучший результат в танцах на льду после реформы судейской системы 2018 года составляет 226,61 балла, его французы установили на последнем Гран-при Японии.

Ранее Пападакис и Сизерона в интервью «СЭ» раскритиковал Роман Костомаров, назвавший их катание «голубым».

В других дисциплинах чемпионами Франции стали Кевин Эмоз у мужчин (286,45), Маэ-Беренис Мейте у женщин (166,90), Клео Амон/Денис Стрыкалин у пар (155,74). Отметим, что помимо традиционных дисциплин на чемпионате Франции также проводились соревнования по экстремальному катанию, или фристайлу на льду. (Дмитрий Кузнецов)