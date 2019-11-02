Пападакис и Сизерон победили на этапе «Гран-при» во Франции, Загорски и Гурейро — пятые
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу на этапе «Гран-при» в Гренобле. Они набрали 222,24 по сумме двух программ.
Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (204,84), третье — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34).
Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (184,44).
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Танцы
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 133,55
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 124,15
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 123,69
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 112,09
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 109,39
6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 109,23
Итог
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 222,24
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 204,84
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 203,34
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 188,18
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 184,44
6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 183,42