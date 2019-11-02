Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу на этапе «Гран-при» в Гренобле. Они набрали 222,24 по сумме двух программ.

Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (204,84), третье — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34).

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (184,44).

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Танцы

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 133,55

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 124,15

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 123,69

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 112,09

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 109,39

6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 109,23

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 222,24

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 204,84

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 203,34

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 188,18

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 184,44

6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 183,42