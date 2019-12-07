Панфилова и Рылов выиграли юниорский финал «Гран-при» в соревнованиях пар. Россияне заняли весь пьедестал

Российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов победили в финале юниорского «Гран-при» в соревнованиях спортивных пар.

Серебро завоевали Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, бронзу — Ксения Ахантьева/Валерий Колесов. Четвертое и пятое место заняли также российские дуэты Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (178,56) и Алина Пепелева/Роман Плешков (172,53).

Фигурное катание

Турин (Италия)

Финал «Гран-при» среди юниоров

Пары

Произвольная программа

1. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 119,47

2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 116,43

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 114,67

4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 113,04

5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 107,86

6. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 99,75

Итог

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 185,23

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 184,37

3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 179,68

4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 178,56

5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 172,53

6. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 159,22