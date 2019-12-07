Панфилова и Рылов выиграли юниорский финал «Гран-при» в соревнованиях пар. Россияне заняли весь пьедестал
Российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов победили в финале юниорского «Гран-при» в соревнованиях спортивных пар.
Серебро завоевали Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, бронзу — Ксения Ахантьева/Валерий Колесов. Четвертое и пятое место заняли также российские дуэты Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (178,56) и Алина Пепелева/Роман Плешков (172,53).
Фигурное катание
Турин (Италия)
Финал «Гран-при» среди юниоров
Пары
Произвольная программа
1. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 119,47
2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 116,43
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 114,67
4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 113,04
5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 107,86
6. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 99,75
Итог
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 185,23
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 184,37
3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 179,68
4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 178,56
5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 172,53
6. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 159,22