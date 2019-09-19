Панфилова и Рылов выиграли короткую программу на этапе «Гран-при» среди юниоров в Гданьске

Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе «Гран-при» среди юниоров в Гданьске. Они набрали 70,97 балла.

Второе место заняли американцы Кейт Финстер и Балаж Нэйги (60,91), тройку замкнули Анника Хокке и Роберт Кункель (58,04).

Еще одна российская пара Анна Щеглова и Илья Калашников заняли четвертое место (50,53), Алина Пепелева и Роман Плешков — пятое (50,22).