«Падать было незачем». Хромых осталась недовольна выступлением на этапе «Гран-при» России

Ученица Этери Тутберидзе Мвйя Хромых прокомментировала выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» России.

«Сегодняшним прокатом я совсем недовольна, падать было незачем. На тренировках я каталась чисто, без помарок, а сегодня зачем-то зажалась. Осталась совсем без каскада. Волновалась ли больше, чем обычно? Да, а на предыдущих стартах практически нет. Думаю, это и повлияло.

Тройной аксель я пока что не тренирую, но планирую. Если прыгну, то, конечно, буду вставлять в программу. Перед завтрашним днем хочется забыть сегодняшний день и с хорошем настроем идти на произвольную», — заявил Хромых.