17:03 | Фигурное катание

"Отпустите нас уже по домам". Шутка от Евгении Медведевой

Коллаж от Евгении Медведевой. Фото Инстаграм Евгении Медведевой
Коллаж от Евгении Медведевой. Фото Инстаграм Евгении Медведевой
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Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Инстаграме опубликовала шуточный коллаж. На нем представлено фото, на которым запечатлены сама 19-летняя спортсменка, а также ряд других фигуристов включая действующих чемпионов мира Алину Загитову и Натана Чена. Они держат в своих руках табличку с надписью "Отпустите нас уже по домам, пожалуйста". 

Напомним, с 18 по 24 марта в японской Сайтаме проходил чемпионат мира по фигурному катанию. На нем Медведева завоевала бронзу. Она, а также Загитова остались в Японии, чтобы выступить в ледовом шоу. 

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