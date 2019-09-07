Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала состав участников открытых прокатов национальной команды, которые пройдут 7-8 сентября в Москве. Наталья Забияко и Александр Энберт (парное катание), а также Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду) пропустят открытые прокаты из-за болезни Энберта и Степановой.

Открытые прокаты сборной России

Танцы на льду

Первая разминка

1. Ксения Конкина — Павел Дрозд

2. Тиффани Загорски —

3. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов

4. Анастасия Скопцова —

Вторая разминка

5. Софья Шевченко — Игорь Еременко

6. Виктория Синицина —

7. Аннабель Морозов — Андрей Багин

8. Софья Евдокимова — Егор Базин

9. Бетина Попова —

Мужчины

1. Макар Игнатов

2. Роман Савосин

3. Михаил Коляда

4. Сергей Воронов

5. Андрей Лазукин

6. Дмитрий Алиев

7. Александр Самарин

Пары

Первая разминка

1. Евгения Тарасова —

2. Алиса Ефимова — Александр Коровин

3. Анастасия Мишина —

Вторая разминка

4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

5. Ксения Столбова — Андрей Новоселов

6. Александра Бойкова —

Женщины

Первая разминка

1. Софья Самодурова

2. Елизавета Туктамышева

3. Евгения Медведева

4. Алина Загитова

Вторая разминка

5. Анна Щербакова

6. Станислава Константинова

7. Алена Косторная

8. Александра Трусова