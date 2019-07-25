"Открою в Москве японский ресторан, какого еще не было". Загитова - о планах на будущее

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своих увлечениях, а также поделилась планами на будущее после окончания спортивной карьеры.

- В последнее время меня сильно увлек визаж, - рассказала фигуристка в интервью журналу "Мир фигурного катания". - Смотрю по интернету специальные передачи о работе визажистов, беру онлайн-уроки. Фигурное катание такой вид спорта, что я должна краситься, следить за прической, – это все фигуристки умеют делать. Но когда начинаешь глубоко погружаться в тему, понимаешь, что нанести правильный макияж – целое искусство.

– Кажется, была еще одна идея – ресторан открыть.

– Да, японский. Причем, какого в Москве еще не было. Возможно, со временем и этот проект осуществится. Я очень люблю Японию, мне нравится еда, культура, архитектура… У меня в новой квартире даже комната будет оформлена в японском стиле…

И еще есть мечта, но не могу пока решиться – с парашютом прыгнуть. Или с тарзанки. Очень хочется! Но для этого, мне сказали, мой вес должен быть не меньше 50 кг. А я меньше вешу.

Загитова также является чемпионкой мира, Европы, России и победительницей Финала "Гран-при".