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Сегодня, 11:15

Отказавшийся от карьеры фигуриста Яблоков боится прожить несчастливую жизнь

Софья Щудрина
Корреспондент
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21-летний подопечный Виктории Буцаевой Илья Яблоков, пробовавший себя в одиночном катании и танцах на льду, в интервью «СЭ» рассказал о том, что завершил профессиональную карьеру фигуриста, потеряв интерес к этому виду спорта.

«Почему я закончил карьеру? Все мы люди, все мы работаем, учимся, занимаемся чем-то, тренируемся. Но в какой-то момент человек понимает, что устал от того или иного рода деятельности, и просто начинает заниматься другими вещами, что-то меняет в своей жизни. Когда ты только начинаешь заниматься каким-то делом, что-то может не получаться, от этого накапливается усталость, но тебе нравится, и ты готов отдавать все силы на это.

Я провел много лет в фигурном катании, но усталость накопилась, и я хочу просто сменить вид деятельности и двигаться дальше, занимаясь тем, что меня интересует. Я много раз слышал от взрослых людей, что, по их ощущениям, они прожили несчастливую жизнь, потому что занимались не тем, что им нравится, хотя и были на хорошей и должности с высоким доходом, но устали от этого. Кто-то сидел на месте, осознавая это, ведь работа — это огромная часть нашей жизни. Я не хочу прожить несчастливую жизнь, которой я не буду удовлетворен. Поэтому я и решил уйти из спорта в тренерство», — объяснил Яблоков.

 
Илья Яблоков. «Я сдался, опустил руки или просто устал». Фигурист Яблоков — об уходе из спорта

 

Фигурное катание
Илья Яблоков
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