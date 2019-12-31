Отец Загитовой рассказал о новогодних планах дочери. Она будет отдыхать всего два дня

Отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой и тренер молодежной команды «Ак Барс» Ильназ Загитов отметил, что его дочь не успеет съездить на новогодние каникулы в Ижевск.

— У Алины сейчас шоу и у нее нет времени ездить в Ижевск, — цитируют udmurt.media Ильназа Загитова. — Так что будем отмечать всей семьей Новый год в Москве. Традиционно мы его всегда всей семьей отмечаем.

Отмечается, что каникулы олимпийской чемпионки продлятся два дня, а 2 января Загитова снова приступит к работе. 13 декабря фигуристка объявила о приостановлении карьеры и пропуске чемпионата России. В текущем сезоне Загитова выступала в серии «Гран-при», где на этапах занимала второе и третье места соответственно, а в Финале серии заняла последнее шестое место.

17-летняя фигуристка также является чемпионкой мира, Европы, России, а также победительницей Финала Гран-при-2017/18