Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на чемпионате мира

Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, которая стала чемпионкой мира в Сайтаме, отметил, что не смотрел выступление дочери. По его словам, у него не выдерживают нервы, поэтому он смотрит прокаты в записи.

– Все спортсмены суеверны. Хотя выступал не сам лично, я постарался вспомнить все, как сложился тот день, и повторил все в точности во время решающего проката Алины, – приводит слова Загитова tatneft.ru.

На базе "Ак Барса" звали меня, но я не подходил, в стороне ходил. Только когда услышал, что музыка заканчивается, не выдержал. Все улыбались и успокоили меня, сказали, что выступление отличное.