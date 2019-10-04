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Отец Сотниковой опроверг информацию о том, что его дочь перечислила гадалке 2 миллиона рублей

11:54
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Отец олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Дмитрий заявил, что не понимает, откуда появилась информация о том, что его дочь перевела два миллиона рублей интернет-гадалке.

— Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть, какая-то утка, есть у нее недоброжелатели, которые в Instagram залазят и фигню всякую делают, — цитирует канал «360» Сотникова. — Такая утка залетела, что нужно искать концы. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно, я не понимаю.

Ранее появилась информация, что 23-летняя спортсменка отправила деньги интернет-гадалке, так как та обещала вылечить ее больную сестру.

Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/obschestvo/otets-sotnikovoj-nazval-utkoj-obman-docheri-na-2-mln-rublej-gadalkoj/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=-eksklyuziv-360u-nee-nedobrozhelateli&utm_content=33427990

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