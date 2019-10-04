Отец Сотниковой опроверг информацию о том, что его дочь перечислила гадалке 2 миллиона рублей

Отец олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Дмитрий заявил, что не понимает, откуда появилась информация о том, что его дочь перевела два миллиона рублей интернет-гадалке.

— Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть, какая-то утка, есть у нее недоброжелатели, которые в Instagram залазят и фигню всякую делают, — цитирует канал «360» Сотникова. — Такая утка залетела, что нужно искать концы. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно, я не понимаю.

Ранее появилась информация, что 23-летняя спортсменка отправила деньги интернет-гадалке, так как та обещала вылечить ее больную сестру.