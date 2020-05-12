Отец Щербаковой прокомментировал информацию о переходе фигуристки к Плющенко

Отец Анны Щербаковой Станислав сообщил «СЭ», что информация о переходе Анны Щербаковой в академию Плющенко, распространяемая на официальной странице фигуристки Вконтакте, не соответствует действительности:

— Это взлом, — ответил Щербаков корреспонденту «СЭ».

Ранее фейковый аккаунт Александры Трусовой объяснил уход от Тутберидзе «личными причинами». Отец фигуристки пообещал разобраться с негативом вокруг дочери в соцсетях. (Дмитрий Кузнецов)

Сама фигуристка опубликовала в сториз своего Instagram обращение, в котором подтвердила, что ее страница «Вконтакте» была взломана, а сама она не покидает команду Тутберидзе.

В соцсети Щербаковой появилось сообщение об уходе из группы Тутберидзе //

Щербакова сообщила, что не уходила от Тутберидзе. Ее страницу в соцсети взломали