Отец олимпийского чемпиона Костомарова опроверг сообщения о том, что спортсмен нырял в прорубь вместо традиционного лечения

Отец олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, Сергей Костомаров, опроверг сообщение о том, что спортсмен до госпитализации нырял в прорубь вместо традиционного лечения.

— Была информация, что Роман якобы лечился окунанием в прорубь и это могло послужить причиной заболевания. Это правда?

— Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где?то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться, — сказал Сергей Костомаров matchtv.ru.

10 января 45-летнего Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.