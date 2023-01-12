Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:29

Отец олимпийского чемпиона Костомарова опроверг сообщения о том, что спортсмен нырял в прорубь вместо традиционного лечения

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отец олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, Сергей Костомаров, опроверг сообщение о том, что спортсмен до госпитализации нырял в прорубь вместо традиционного лечения.

— Была информация, что Роман якобы лечился окунанием в прорубь и это могло послужить причиной заболевания. Это правда?

— Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где?то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться, — сказал Сергей Костомаров matchtv.ru.

10 января 45-летнего Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Роман Костомаров. «Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?

Источник: https://matchtv.ru/
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Стало известно, каким будет бюджет «Крыльев» в 2023 году
Советник Пушилина Гагин заявил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Разведка группы «Викинг» уничтожила боекомплект польских наемников в ДНР
«Уралвагонзавод» передал армии России новую партию танков Т-90М «Прорыв»
Материалы сюжета: Ковид против спорта: влияние, ограничения и последствия
Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Врачи делают все возможное»
Australian Open открыл корты для больных ковидом. Дикое решение после скандала с Джоковичем
На Australian Open могут играть теннисисты с положительным тестом на коронавирус
Джокович может пропустить два турнира в США из-за отказа от вакцинации
Помощник главного тренера «Вашингтона» попал в ковид-протокол
Вместо «Гран-при Китая» «Формула-1» может провести гонку в Турции или Португалии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова назвала бредом информацию о купании Костомарова в проруби до пневмонии

Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Врачи делают все возможное»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости