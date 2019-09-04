Отец Александры Трусовой рассказал, как она попала в группу Тутберидзе

Вячеслав Трусов, отец российской фигуристки Александры Трусовой рассказал, почему было принято решение работать с известным тренером Этери Тутберидзе.

— На протяжении долгого времени Этери Георгиевна является топовым мировым тренером, и многие хотят попасть к ней в группу. Мы занимались на том же катке, и у нас сложилась непонятная ситуация с предыдущим тренером Александром Волковым, пришлось с ним расстаться. Мы обратились к руководству школы, встретились с Тутберидзе, и она согласилась взять Сашу в свою группу. Сложностей особых не было, дочь на катке все прекрасно знали (Екатерина Беспалова)

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