"От Кармен – Кармен". Поздравление для Загитовой от легендарной чемпионки Катарины Витт

Двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Катарина Витт поздравила в своем Инстаграме россиянку Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японском Сайтаме. 16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по сумме двух программ.

Витт выступала в образе "Кармен" (как и Загитова на ЧМ в Японии - прим. "СЭ") на чемпионате Европы в Праге в 1988 году и заняла там первое место.

– От "Кармен" до "Кармен". Я искренне поздравляю олимпийскую чемпионку Алину Загитову с победой на своем первом чемпионате мира сегодня в Японии, – написала Витт.

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