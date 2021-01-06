Осужденную по делу об убийстве фигуриста Тена выпустили на свободу
Осужденную по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена Жанар Толыбаеву выпустили на свободу, информирует tengrinews.kz.
Как отмечается, фигурантке дела заменили неотбытую часть наказания ограничением свободы.
Известно, что в январе Толыбаева на основании статьи 73 УК подала в суд по месту отбывания наказания ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкое наказание.
Также отмечается, что потерпевшая — мать Дениса Тена Оксана Тен — также подавала ходатайство о пересмотре судебных актов. Однако Верховный суд ей отказал.
Отметим, что Жанар Толыбаева фигурировала в деле об убийстве Дениса Тена. В январе 2019 года суд признал ее виновной по статье 434 «Недонесение о преступлении» и назначил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности. В марте того же года молодая женщина родила в алматинской колонии.
Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.
Дополнительная информация:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/osujdennuyu-delu-ubiystve-denisa-tena-vyipustili-svobodu-425100/
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