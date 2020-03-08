Орсер считает, что в канадском фигурном катании нет суперзвезд

Канадский тренер Брайан Орсер в интервью «СЭ» рассказал о состоянии фигурного катания в стране.

— Доводилось слышать мнение, что доминирование России снижает интерес к фигурному катанию в остальном мире...

— Поклонники фигурного катания все же ценят именно класс спортсмена, вне зависимости от того, из какой он страны. Те же российские фанаты наверняка оценивают зарубежных топ-спортсменов по достоинству. Посмотрите, что происходит, когда Юдзуру Ханю приезжает в Москву, его же все просто обожают! Просто развитие происходит волнообразно. Во времена моей спортивной карьеры впереди была Северная Америка. Сейчас фигурное катание невероятно популярно в России и Японии, а 10 лет назад по нему сходили с ума в Корее. И в этой стране оно популярно до сих пор, правда не так, как было во времена Юны. Для популярности вида спорта нужны чемпионы и суперзвезды.

— А как обстоят дела в Канаде?

— Не очень. Сейчас нет суперзвезд. Были Тесса Вирту и Скотт Моир, но они завершили карьеру. Плюс сейчас соревнования можно посмотреть по интернету. Единственное, что нам остается — продолжать работать, чтобы поддерживать интерес. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Брайана Орсера — здесь.