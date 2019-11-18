Орсер считает, что Медведева способна улучшить программу

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер подвел итоги этапа «Гран-при» в России. Медведева заняла второе место, уступив Александре Трусовой.

— Я в восторге от этапа Гран-при в Москве, где соревновались две спортсменки высокого уровня, — цитируют «Известия» Орсера. — Трусова очень уверенно выступает и исполняет сложные элементы, что делает ее претендентом на первое место в любом турнире. Но я доволен тем, как выступила Евгения. Это ее лучший прокат за последнее время. Важно, что для нее это не предел. Она еще способна улучшить программу и бороться за победы. Поскольку Женя, скорее всего, не попадет в финал Гран-при, у нас будет время подготовиться к главным прокатам сезона. Зная ее характер, уверен, что она подойдет к ним в отличной форме.

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