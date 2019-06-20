Орсер приедет с Медведевой на этап "Гран-при" в Москву

Тренер Брайан Орсер приедет с фигуристкой Евгенией Медведевой на этап "Гран-при" в Москву. Ранее стал известен состав российских фигуристов, которые выступят на этапах "Гран-при" в сезоне-2019/20.

Двукратная чемпионка мира выступит на этапах в России (15-17 ноября) и Канаде (25-27 октября).

– Как минимум ей надо быть готовой к любым соревнованиям, где она должна принимать участие, – приводит ТАСС слова Орсера. – Конечно же, я буду с ней на обоих этапах Гран-при. Сегодня мы с ней впервые встретимся после ее приезда из Японии, где она выступала с шоу-программой. Я знаю, что она ждет с нетерпением новый сезон.

В прошлом сезоне Медведева не смогла попасть в финал "Гран-при".

Медведева выступит в Москве, Загитова отправится в Японию. Стал известен состав участников этапов "Гран-при"