Орсер назвал лучший прокат Медведевой в карьере. Он был в прошедшем сезоне
06:30
Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, оценил ее прогресс в прошедшем сезоне. На «Гран-при России» она заняла второе место.
— После короткой программы на «Гран-при Канады» мне говорили, насколько Медведева стала лучше: «Она парит надо льдом, у нее появилась уверенность», — сказал Орсер в интервью YouTube-каналу MinBriella. — У нее сформировалось новое тело. Мне было это приятно, хоть и видел ее прогресс каждый день.
На «Гран-при России» у нее вообще все сложилось. Фантастический прокат, на мой взгляд, лучший в ее карьере.