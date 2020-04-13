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Орсер назвал лучший прокат Медведевой в карьере. Он был в прошедшем сезоне

06:30
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Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, оценил ее прогресс в прошедшем сезоне. На «Гран-при России» она заняла второе место.

— После короткой программы на «Гран-при Канады» мне говорили, насколько Медведева стала лучше: «Она парит надо льдом, у нее появилась уверенность», — сказал Орсер в интервью YouTube-каналу MinBriella. — У нее сформировалось новое тело. Мне было это приятно, хоть и видел ее прогресс каждый день.

На «Гран-при России» у нее вообще все сложилось. Фантастический прокат, на мой взгляд, лучший в ее карьере.

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