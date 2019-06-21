"Орлята учатся летать". Тренировка Тарасовой и Морозова в США

Олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков опубликовал фотографию с тренировки российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. На ней пара исполняет поддержку.

– Орлята учатся летать, – подписал снимок Траньков.

Напомним, что в новом сезоне основной тренировочной базой станет спортивный центр в США, где работает их новый тренер Марина Зуева. Нина Мозер, которая тренировала дуэт ранее, продолжит работу с фигуристами и будет прилетать в Америку по согласованным графикам, как и Максим Траньков. Основную и постоянную работу с Тарасовой и Морозовым в этом сезоне будет делать Зуева.

Серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхенчхане до игр Игр-2018 тренировались в группе Мозер, летом минувшего года пара начала сотрудничество с Траньковым.

В прошедшем сезоне Тарасова и Морозов стали чемпионами России, выигралидва этапа "Гран-при", стали третьими в финале в Ванкувере, стали вторыми на чемпионате Европы в Минске и завоевали серебро на чемпионате мира в Сайтаме.

Все о фигурном катании – здесь