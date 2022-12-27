Организаторы подтвердили, что Трусова выступит в шоу Плющенко «Снегурочка»
Организаторы шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Снегурочка» подтвердили, что российская фигуристка Александра Трусова примет в нем участие.
«Александра Трусова примет участие в шоу «Снегурочка», — приводит ТАСС слова организаторов мероприятия.
Премьера ледового шоу «Снегурочка» состоится 28 декабря в Москве на «ВТБ-Арене».
Ранее Трусова пропустила чемпионат России по фигурному катанию из-за высокой температуры. Соревнования прошли с 22 по 25 декабря в Красноярске.
Источник: https://tass.ru/sport/16699817
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