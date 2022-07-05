Организатор шоу в Японии рассказал, скучают ли по российским фигуристам за рубежом

Известный агент и режиссер шоу Ари Закарян в интервью «СЭ» рассказал о том, как живет фигурное катание без россиян.

— Все прошло прекрасно. Дружная компания фигуристов, все вместе катались, ходили, веселились, никаких проблем. Ни одного билета не осталось в продаже, хотя арены довольно приличные по размерам. Шоу смотрели в кинотеатрах по всей Японии, и там тоже был фурор.

— По россиянам не скучают?

— Как сказать... В разговорах говорили, что мы были бы рады иметь действующих чемпионов из России. Да, тема поднимается, люди сожалеют. Но, мол, извините. Ситуация такая, какая есть.

- А кто сейчас по распиаренности главная российская фигуристка? Кого бы пригласили точно? Трусову?

— Все три девочки, которые были на Олимпиаде, достойны внимания. И их могли бы однозначно пригласить. Но кого-то выделить сложно. Могу сказать, что до пандемии и сложностей с участием россиян в зарубежных мероприятиях в Японии Плющенко всегда проходил превосходно.

— В России часто встречаешь мнение, что сейчас все поймут, что без нас мировое фигурное катание загнется, и вернут нас. Нам стоит спуститься с небес на землю?

— Так я говорить не буду, но... шоу в Японии проходит с аншлагами без россиян — это тоже ведь показатель, согласитесь.

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