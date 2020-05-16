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«Опустошение, облегчение, радость и кайф». Туктамышева рассказала, за что любит показательные выступления

22:15
Елизавета Туктамышева на показательных выступлениях в Японии. Фото AFP
Елизавета Туктамышева на показательных выступлениях в Японии. Фото AFP
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своей любви к показательным выступлениям. Фигуристка выложила свое архивное фото, на котором она едет на тренировку перед показательными выступлениями на «Гран-при Китая».

«День, когда ты чувствуешь опустошение, но в то же время облегчение, радость и кайф.

Это один из моих любимых этапов на соревнованиях — когда закончилась произвольная программа и начинаются показательные (если ты, конечно, попадаешь на них).

А вообще показательные — это любовь.

Особенная атмосфера: крутые номера, каждый катает то, что действительно любит и в целом настроение очень легкое и позитивное.

Увидела в телефоне фотографию и сразу ностальгия. На фото как раз момент, когда я еду на тренировку показательных, а накануне выложилась на 100 процентов на Гран-при в Китае", — написала Туктамышева в Instagram.

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