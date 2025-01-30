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Сегодня, 11:16

Опубликован список фигуристов с российскими корнями с разбившегося в США самолета

Сергей Ярошенко
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Как утвеждает Mash, большинство фигуристов, которые могли находиться на борту разбившегося самолета в США, — дети российских эмигрантов.

Они участвовали в чемпионате США по фигурному катанию 2025 года.

Список фигуристов:

Эндрю Торгашев

Максим Наумов

Алиса Ефимова

Миша Митрофанов

Кэти Макбет

Даниил Паркман

Кристина Каррейра

Энтони Пономаренко

Алексей Щепетов

Аннабель Морозов

Артем Маркелов

Антон Спиридонов

Данила Савельев

Самолет вылетел из Уичито, где завершился чемпионат США по фигурному катанию, и столкнулся в воздухе с военным вертолетом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба борта упали в реку Потомак.

Источник: Mash
Фигурное катание
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