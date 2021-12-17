Опубликован предварительный список участников чемпионата России по фигурному катанию

Стал известен предварительный список участников чемпионата России по фигурному катанию.

Танцы на льду

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Москва)

2. Ксения Ермакова/ Владислав Пантелеев (Нижегородская обл.)

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Москва)

4. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская обл.)

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург)

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Пермский край)

7. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва)

8. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Москва)

9. Александра Степанова/Иван Букин (Москва)

10. Влада Павленина/Александр Алексанян (Москва/Свердловская область)

11. Елизавета Пасечник/Блинов Дмитрий УОР №1 Московская область

12. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Московская область)

13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская область/Самарская

область)

14. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Москва)

Мужское одиночное катание

1. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)

2. Андрей Анисимов (Москва)

3. Петр Гуменник (Санкт-Петербург)

4. Артур Даниелян (Москва)

5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург)

6. Алексей Ерохов (Москва)

7. Макар Игнатов (Санкт-Петербург)

8. Артем Ковалев (Москва)

9. Михаил Коляда (Санкт-Петербург)

10. Марк Кондратюк (Москва)

11. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)

12. Евгений Семененко (Санкт-Петербург)

13. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург)

14. Егор Рухин (Москва)

15. Роман Савосин (Москва)

16. Александр Самарин (Москва)

17. Кирилл Сарновский (Москва)

18. Илья Яблоков (Москва)

Парное катание

1. Карина Акопова/Никита Рахманин (Челябинская обл.)

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край)

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург)

4. Екатерина Гейниш/Илья Миронов (Москва)

5. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Санкт-Петербург)

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург)

7. Анастасия Мухоротова/Дмитрий Евгеньев (Москва)

8. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва)

9. Петушкова Екатерина/Евгений Маликов (Санкт-Петербург)

10. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва/Республика Татарстан)

11. Наталья Хабибулина/Илья Княжук (Москва)

12. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков (Пермский край)

Женское одиночное катание

1. Камила Валиева (Москва)

2. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург)

3. Ксения Гущина (Пермский край)

4. Анастасия Зинина (Москва)

5 Анастасия Морозова (Москва)

6 Софья Мурафьева (Москва)

7. Вероника Петеримова (Москва)

8. Аделия Петросян (Москва)

9. Софья Самоделкина (Москва)

10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург)

11. Полина Свириденко (Санкт-Петербург)

12. Ксения Синицина (Москва)

13. Александра Трусова (Москва)

14. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)

15. Майя Хромых (Москва)

16. Валерия Шульская (Оренбургская обл.)

17. Анна Щербакова (Москва)

18. Вероника Яметова (Свердловская обл.)

Чемпионат России пройдет с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.