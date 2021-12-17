Опубликован предварительный список участников чемпионата России по фигурному катанию
Стал известен предварительный список участников чемпионата России по фигурному катанию.
Танцы на льду
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Москва)
2. Ксения Ермакова/ Владислав Пантелеев (Нижегородская обл.)
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Москва)
4. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская обл.)
5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург)
6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Пермский край)
7. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва)
8. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Москва)
9. Александра Степанова/Иван Букин (Москва)
10. Влада Павленина/Александр Алексанян (Москва/Свердловская область)
11. Елизавета Пасечник/Блинов Дмитрий УОР №1 Московская область
12. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Московская область)
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская область/Самарская
область)
14. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Москва)
Мужское одиночное катание
1. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)
2. Андрей Анисимов (Москва)
3. Петр Гуменник (Санкт-Петербург)
4. Артур Даниелян (Москва)
5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург)
6. Алексей Ерохов (Москва)
7. Макар Игнатов (Санкт-Петербург)
8. Артем Ковалев (Москва)
9. Михаил Коляда (Санкт-Петербург)
10. Марк Кондратюк (Москва)
11. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)
12. Евгений Семененко (Санкт-Петербург)
13. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург)
14. Егор Рухин (Москва)
15. Роман Савосин (Москва)
16. Александр Самарин (Москва)
17. Кирилл Сарновский (Москва)
18. Илья Яблоков (Москва)
Парное катание
1. Карина Акопова/Никита Рахманин (Челябинская обл.)
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край)
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург)
4. Екатерина Гейниш/Илья Миронов (Москва)
5. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Санкт-Петербург)
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург)
7. Анастасия Мухоротова/Дмитрий Евгеньев (Москва)
8. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва)
9. Петушкова Екатерина/Евгений Маликов (Санкт-Петербург)
10. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва/Республика Татарстан)
11. Наталья Хабибулина/Илья Княжук (Москва)
12. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков (Пермский край)
Женское одиночное катание
1. Камила Валиева (Москва)
2. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург)
3. Ксения Гущина (Пермский край)
4. Анастасия Зинина (Москва)
5 Анастасия Морозова (Москва)
6 Софья Мурафьева (Москва)
7. Вероника Петеримова (Москва)
8. Аделия Петросян (Москва)
9. Софья Самоделкина (Москва)
10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург)
11. Полина Свириденко (Санкт-Петербург)
12. Ксения Синицина (Москва)
13. Александра Трусова (Москва)
14. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)
15. Майя Хромых (Москва)
16. Валерия Шульская (Оренбургская обл.)
17. Анна Щербакова (Москва)
18. Вероника Яметова (Свердловская обл.)
Чемпионат России пройдет с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
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