Опубликован календарь серии Гран-при по фигурному катанию-2021/22
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на своем официальном сайте календарь серии Гран-при по фигурному катанию на сезон-2021/22.
В новом сезоне состоится 7 этапов, включая финал, которые пройдут с октября по декабрь 2021 года.
Расписание Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22:
Skate America (США, 22-24 октября)
Skate Canada (Канада, Ванкувер, 29-31 октября)
Cup of China (Китай, Чунцин, 5-7 ноября)
NHK Trophy (Япония, 12-14 ноября)
Internationaux de France (Франция, Гренобль, 19-21 ноября)
Rostelecom Cup (Россия, Москва, 26-28 ноября)
Финал Гран-при (Япония, Осака, 9-12 декабря)
В сезоне-2020/21 финал Гран-при был отменен.
Дополнительная информация:
https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/13411-decisions-of-the-council-update-on-isu-event-calendar?templateParam=15
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