Определились все участники Финала «Гран-при» среди мужчин

После завершения этапа в Японии, на котором в соревнованиях мужчин победил японец Юдзуру Ханю, определились все участники Финала «Гран-при».

Ими стали Ханю, американец Натан Чен, россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, француз Кевин Аймо и китаец Цзинь Боян.

Финал Гран-при пройдет в Турине 5-8 декабря.

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