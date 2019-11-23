Фигурное катание
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Определились все участники Финала «Гран-при» среди мужчин

15:37

После завершения этапа в Японии, на котором в соревнованиях мужчин победил японец Юдзуру Ханю, определились все участники Финала «Гран-при».

Ими стали Ханю, американец Натан Чен, россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, француз Кевин Аймо и китаец Цзинь Боян.

Финал Гран-при пройдет в Турине 5-8 декабря.

Россиянки из группы Тутберидзе выиграли все шесть этапов «Гран-при» //
Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/ratings/2019-2020/

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