Определились все участники Финала «Гран-при» среди мужчин
15:37
После завершения этапа в Японии, на котором в соревнованиях мужчин победил японец Юдзуру Ханю, определились все участники Финала «Гран-при».
Ими стали Ханю, американец Натан Чен, россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, француз Кевин Аймо и китаец Цзинь Боян.
Финал Гран-при пройдет в Турине 5-8 декабря.
Россиянки из группы Тутберидзе выиграли все шесть этапов «Гран-при» //
Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/ratings/2019-2020/
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