Определились победители первого этапа Кубка России в танцах

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли первый этап Кубка России в Сызрани с результатом 195,87 балла.

Отметим, что 25-летний партнер и 17-летняя партнерша встали в пару лишь в этом году и начали постоянно тренироваться в балашихинской школе «Олимпиец» только в июле. При этом их результаты уже превышают прошлогодние баллы номинально третьего дуэта страны Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

Второе место — у Аннабель Морозов и Андрея Багина (194,75), представляющих Пермский край. Они выиграли произвольный танец, но по сумме уступили победителям около балла. Бронзу взяла пара из Москвы Софья Шевченко/Игорь Еременко (181,15).

Второй этап Кубка России состоится в Москве в начале октября. (Дмитрий Кузнецов)