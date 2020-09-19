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Определились победители первого этапа Кубка России в танцах

14:41
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Instagram
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Instagram

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли первый этап Кубка России в Сызрани с результатом 195,87 балла.

Отметим, что 25-летний партнер и 17-летняя партнерша встали в пару лишь в этом году и начали постоянно тренироваться в балашихинской школе «Олимпиец» только в июле. При этом их результаты уже превышают прошлогодние баллы номинально третьего дуэта страны Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

Второе место — у Аннабель Морозов и Андрея Багина (194,75), представляющих Пермский край. Они выиграли произвольный танец, но по сумме уступили победителям около балла. Бронзу взяла пара из Москвы Софья Шевченко/Игорь Еременко (181,15).

Второй этап Кубка России состоится в Москве в начале октября. (Дмитрий Кузнецов)

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